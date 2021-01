Nutrienti è un’applicazione utile per chi vuole mangiare in maniera sana che fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli sugli alimenti più nutrienti e salutari.

L’app permette di ottenere facilmente informazioni circa i minerali, nutrienti, fitonutrienti e vitamine presenti nei cibi naturali e aiuta le persone a capire come nutrirsi in maniera più completa e prevenire o alleviare disturbi come il reflusso gastrico.

L’app Nutrienti consiglia come alimentarsi in modo salutare

L’applicazione offre informazioni e benefici relativi a calorie, fibre, carboidrati, grassi e stagionalità dei cinque colori dei vegetali, oltre a dettagli su Superfood e dieta Fodmap e a come gli alimenti influenzano la pressione arteriosa, la glicemia e i livelli di colesterolo.

L’interfaccia dell’app presenta un mosaico a esagoni che ospitano le varie sezioni relative a nutrienti, colori degli alimenti, vitamine, acqua e tuberi (in arrivo) e altro, mentre il menu a sinistra permette di accedere a Fodmap, calendario vegetale, alimenti consigliati per chi soffre di reflusso gastrico e altri link esterni.

Nutrienti è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video dimostrativo. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.