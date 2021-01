Dayzone è un’applicazione che permette di rimanere aggiornati sulle restrizioni anti Covid in vigore nelle varie regioni d’Italia.

Le misure in vigore per contrastare l’epidemia variano da regione a regione in base al colore delle stesse che tuttavia può variare in relazione al mutevole livello di rischio di contagi.

L’app offre la possibilità di verificare in tempo reale il colore della regione in cui ci si trova che può essere individuata tramite geolocalizzazione oppure selezionata manualmente tramite la mappa del Bel Paese.

Previous Next Fullscreen

L’app Dayzone tiene informati sulle restrizioni anti COVID-19

Lo strumento consente inoltre di consultare il riassunto delle regole da seguire per ogni regione in base al suo colore attuale in materia di spostamenti, visite, bar e ristoranti, commercio, scuola, sport, cultura e svago, inoltre è possibile leggere le informazioni generali di ogni zona, consultare la situazione relativa alla somministrazione dei vaccini per fasce anagrafiche e scaricare l’autocertificazione.

Infine, l’applicazione permette di accedere a un calendario che evidenzia il colore di ogni giorno per ogni regione d’Italia.

Dayzone è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.