Primo passo ne fu un semplice sondaggio, lanciato esattamente un anno fa da Chang Cheng, vice presidente di Xiaomi, con il quale l’azienda chiedeva all’utenza quale azienda nel campo della fotografia sarebbe stata perfetta in accoppiata con Xiaomi; oggi, a distanza di 12 mesi, sembra che quel sondaggio possa aver portato davvero a qualcosa.

Xiaomi in trattative con Hasselblad per le fotocamere dei propri smartphone

Xiaomi sarebbe infatti in trattativa con Hasselblad, noto marchio svedese rinomato per la qualità delle proprie macchine fotografiche, per integrare nei propri smartphone le ottiche professionali svedesi; Hasselbald era proprio il marchio vincitore del sondaggio di Xiaomi di un anno fa, che non sarebbe la sola azienda cinese in cerca di accaparrarsi questa collaborazione (altro nome di cui si vocifera sarebbe OPPO).

Una tendenza che va sempre più di moda quella di affiancare al comparto fotografico dello smartphone un “grosso” nome nel campo della fotografia (Huawei e Leica insegnano, da ultimi basti vedere vivo X60 e la collaborazione con Zeiss).

La notizia è attualmente non verificabile, ovviamente, ma il noto leaker Digital Chat Statio su Weibo afferma che a breve avremo grosse novità. Non resta che attendere, ma una collaborazione tra Xiaomi e Hasselblad potrebbe essere la ciliegina sulla torta per l’offerta del produttore cinese.

In foto Xiaomi Mi 10T Pro