Il lancio da parte di HONOR nei giorni scorsi del suo primo smartphone top di gamma dopo la separazione da Huawei, ossia HONOR V40 5G, ha stuzzicato la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, che ora guardano con interesse ai progetti dell’azienda per quanto riguarda il mercato internazionale.

Stando alle ultime indiscrezioni, HONOR V40 5G non sarà il solo modello top di gamma che il produttore cinese ha in programma per il 2021, anno nel corso del quale l’azienda porterà sul mercato globale anche diversi interessanti modelli di fascia media.

Ne è certo RODENT950, il quale cita HONOR View40, HONOR 40 e una nuova generazione di HONOR Magic:

Honor is back and this year is very interesting, global market are waiting for you.

What is coming?

Lots of new for both the mid-range and flagship categories😊

Honor View40 coming this spring and summer is for Honor 40.

don’t forget the new Magic😉.#Honor pic.twitter.com/0KlupyiyOx

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) January 22, 2021