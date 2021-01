Un bel numero di nuove applicazioni, alcune solo per i GMS altre già perfettamente compatibili coi Huawei Mobile Services, è approdato su AppGallery, lo store di app proprietario con il quale Huawei ha fatto fronte alla complessa situazione con gli USA che l’ha privata dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso).

Pochi giorni fa avevamo visto il sistema operativo HarmonyOS all’opera su Huawei Mate 30, ma vi avevamo anche parlato dell’arrivo dell’app Bancomat Pay per gli smartphone Huawei con HMS. Rimanendo in tema di AppGallery, ci sono adesso diverse nuove app da riportare.

AppGallery: nuove app disponibili e dove scaricarle

Alcune delle novità faranno probabilmente piacere agli utenti amanti della bicicletta: sono disponibili app come Naviki, Komoot e Wikiloc, anche se le ultime due solo per GMS. Anche KeApp per adesso funziona soltanto con i servizi di Google, mentre le nuove app compatibili coi servizi di Huawei (HMS) comprendono: MyTIM, Probus Roma, Mister Auto, tutte le app di Coven, l’app dell’Arsenal, UMove di FCA Bank, MuchBetter e SnoreLab.

Tutte le app in questione, visibili nella galleria qui sopra, possono essere scaricate direttamente dallo store AppGallery sui device Huawei e sono inoltre disponibili al download tramite i link sottostanti:

