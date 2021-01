Chi cerca il top di Samsung in questo momento non può lasciarsi sfuggire questa offerta perché dietro c’è un colosso del calibro di Amazon e perché a un prezzo scontato è possibile portarsi a casa Samsung Galaxy S21 Ultra con anche gli accessori della promo lancio.

Samsung Galaxy S21 Ultra in offerta su Amazon

Nonostante sia il non plus ultra dell’Azienda coreana e siano passati meno di dieci giorni dalla presentazione, Samsung Galaxy S21 Ultra è già in offerta presso alcuni negozi online e fra questi spicca, per affidabilità e convenienza, Amazon, che lo propone con spedizione Prime al prezzo di 1205 euro anziché di 1279.

Il bello di questa offerta, al di là dello sconto in sé, è che permette di usufruire dalla promo lancio con cui è possibile ottenere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro dal valore di 229 euro (qui la recensione) e lo smart-tag Samsung Galaxy SmartTag dal valore di 34,99 euro; ciò significa che al prezzo dello smartphone, pari a 1279 euro, vanno sottratti 74 euro dell’offerta messa su da Amazon, 229 euro delle cuffie e 35 euro dello smart-tag, per cui è possibile acquistarlo con un risparmio di 338 euro.

La promo lancio, che dà in regalo i due accessori, va precisato, durerà fino al 28 gennaio 2021 e quindi per pochi giorni ancora, trascorsi i quali lo smartphone sarà acquistabile senza alcun pacchetto di accessori, pertanto chi fosse interessato non possiede molto tempo per decidere.

Aggiungiamo, prima di lasciarvi al link per l’acquisto, che l’offerta di Amazon si applica solamente al Samsung Galaxy S21 Ultra con 128 GB di memoria interna di archiviazione, il che è un peccato, ma in compenso è valida sia con la colorazione nera che argento. Ora a voi le valutazioni.

Acquista Samsung Galaxy S21 Ultra su Amazon in offerta