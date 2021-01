Circa un mese fa, Google ha pubblicato modelli 3D interattivi altamente realistici di oltre 250 auto che possono essere ammirate con uno smartphone Android tramite la Ricerca Google con la possibilità di visualizzarle anche nello spazio reale allo stesso modo degli animali 3D.

Oggi Google ha aggiunto i modelli 3D di Porsche, Volvo e FCA caratterizzati da un livello di dettaglio impressionante, al punto che i modelli occupano oltre 3 GB e possono essere visualizzati in streaming via cloud.

La Ricerca Google aggiunge i modelli 3D interattivi di Porsche, Volvo e FCA

Ingrandendo la visuale è possibile rendersi conto di quanto siano dettagliati i modelli 3D di queste auto, con ombre e luci dall’aspetto realistico, inoltre è consentito scegliere tra una serie di tinte e sfondi.

Al momento non tutti i modelli sono supportati. Ad esempio, i modelli Porsche includono 911, Panamera, Macan e Cayenne Coupe, ma non 718 Cayman o Boxster.

Per ammirare i nuovi modelli 3D è sufficiente cercare le auto nella Ricerca Google. I veicoli supportati mostreranno una sezione sottostante che permetterà di esplorarli in 3D.

L’esperienza 3D interattiva funziona tramite l’App Google su quasi tutti i dispositivi Android compatibili ma per ora solo negli Stati Uniti, mentre non è ancora disponibile per iOS. A seguire trovate il badge per aggiornare l’App Google attraverso il Play Store.