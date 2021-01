Alle recenti conferme sull’arrivo di un OnePlus 9 Lite con un processore top di gamma, seguono a emergere altri dettagli sugli altri smartphone della gamma. Per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro trapelano così nuove informazioni chiave relative agli schermi e non solo.

Le caratteristiche emerse di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Partiamo dai display, che secondo quanto emerso dovrebbero essere così caratterizzati: un pannello piatto da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ per OnePlus 9; e un display con bordi curvi da 6,78 pollici e risoluzione Quad HD+ per OnePlus 9 Pro.

Le caratteristiche comuni ai due smartphone sarebbero invece la frequenza d’aggiornamento del display di 120 Hz e un foro da 3,8 mm posizionato nell’angolo alto a sinistra per la fotocamera frontale.

Non dovrebbe ormai sorprendere la presenza, per quanto ancora non confermata, del SoC Qualcomm Snapdragon 888. Mentre per quanto riguarda la batteria, l’informatore accenna a una capacità di 4.500 mAh, benché non sia chiaro a quale dei due smartphone si riferisca, batterie che dovrebbero supportare il sistema di ricarica wireless, fino a 45 watt per il modello Pro, forse.

Per il resto, a parte il fatto che né OnePlus 9 né OnePlus 9 Pro dovrebbero pesare oltre 200 grammi, smartphone spessi rispettivamente 8 e 8,5 mm, non è emerso altro al momento.

Non ci resta che pazientare ancora un po’, perché il lancio, previsto a marzo, è ormai vicino.