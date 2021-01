Prima che un device Android divenga “certificato” deve soddisfare alcuni precisi requisiti dichiarati da Google. Gli smartphone certificati, infatti, sono tutti quelli che possono sfruttare i Google Play Services e quindi installare le applicazioni di Google più importanti, come ad esempio il Play Store. Nel corso degli ultimi anni il colosso di Mountain View ha iniziato però a mettere i bastoni fra le ruote a chi cercava di installare le sue applicazioni nei dispositivi non certificati e in queste ore scopriamo un nuovo giro di vite.

Niente Google Duo nei device non certificati

Infatti, come viene riportato da 9to5google a seguito del teardown della versione 123 di Google Duo, l’azienda si sta apprestando a non rendere più disponibile la famosa applicazione di videochiamate per tutti quei device non non hanno ricevuto la certificazione, e che quindi non possono installare le app di Google, come ad esempio Google Duo. Una stringa in particolare dell’APK contiene la seguente dicitura: “Duo is going away soon. Because you’re using an unsupported device, Duo will unregister your account on this device soon. Download your Clips and call history to avoid losing them.“.

Il messaggio è abbastanza eloquente: se il vostro smartphone Android non è certificato, non avrete più modo di utilizzare Google Duo a breve. La maggior parte, se non la quasi totalità, degli smartphone Android disponibili sul mercato sono certificati da Google, ma ad esempio i device di Huawei che non integrato i Google Mobile Service (GMS) non hanno questa importante specifica.