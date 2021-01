Lexar annuncia nuove schede di memoria ideali per i dispositivi di gioco portatili, come smartphone e tablet Android. Si tratta della linea microSD PLAY, progettata per supportare al meglio i giochi, senza dimenticarsi il resto della multimedialità.

Lexar microSD PLAY è pensata per i giocatori

La microSDXC PLAY di Lexar è stata creata per supportare giochi, video, film, musica e libri ed è compatibile con smartphone, tablet Android, Nintendo Switch e altri dispositivi portatili. Può contare su una velocità di lettura fino a 150 MB/s con prestazioni di livello A1 o A2, caratteristiche che possono ridurre tempi di caricamento di app e giochi sui dispositivi mobili e che consentono di registrare, riprodurre e trasferire video in alta qualità (1080p) in modo rapido.

“La scheda microSDXC Lexar PLAY è la soluzione perfetta per i giocatori che vogliono aumentare le loro prestazioni“, ha commentato Joel Boquiren, General Manager di Lexar. “È compatibile con Nintendo Switch e con altri dispositivi di gioco portatili, come telefoni e tablet. Grazie alle opzioni di capacità fino a 1TB, puoi giocare senza sosta senza finire lo spazio di archiviazione.”

La scheda microSDXC Lexar PLAY UHS-I è distribuita in Italia da Nital S.p.A. ed disponibile all’acquisto nelle capacità di 128 GB, 256 GB e 512 GB (prossimamente arriverà anche il taglio da 1 TB) ai seguenti prezzi:

128 GB – 34,90 euro

256 GB – 64,90 euro

512 GB – 139,90 euro

