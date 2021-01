Nonostante le feroci critiche che WhatsApp sta ricevendo anche dal governo indiano per via dei cambiamenti dei Termini di Servizio per quanto riguarda la condivisione dei dati fra l’app e Facebook, il team di sviluppo di WhatsApp Beta è pronto a rilasciare un nuovo update per l’applicazione di instant messanging.

Novità aggiornamento 2.21.2.10 WhatsApp Beta

La versione 2.21.2.10 di WhatsApp Beta introduce due novità per quanto riguarda gli sticker. Nello specifico, nella nuova build trova posto il pacchetto di sticker “Sumikkogurashi” i cui personaggi vengono descritti come “i personaggi che vivono una vita tranquilla e solitaria in un angolo“.

Restando sempre in tema di sticker, il team di WhatsApp Beta ha implementato alcune nuove icone e porzioni di UI a livello del pannello di selezione degli sticker, come si può notare dalle immagini in galleria sottostanti. Inoltre, aggiungendo una emoji nella barra di testo e espandendo la tastiera, è possibile notare come WhatsApp Beta consigli lo sticker direttamente corrispondente con l’emoji stessa. La funzione al momento non sembra essere funzionante, ma è attualmente in fase di sviluppo.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La versione 2.21.2.10 di WhatsApp Beta è attualmente in fase di rilascio su tutti i dispositivi Android. Se siete già iscritti al canale beta di WhatsApp troverete la notifica di aggiornamento direttamente sul Play Store, altrimenti potete installarla manualmente tramite questo link di APK Mirror oppure dopo esservi iscritti al canale beta ufficiale.