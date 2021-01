Nelle scorse ore sono apparse in Rete le prime presunte immagini rendering di Sony Xperia 10 III, smartphone che il produttore nipponico dovrebbe presentare ufficialmente nelle prossime settimane.

Le immagini in questione ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il design di Sony Xperia 10 III, piuttosto simile a quello vantato dalla precedente generazione di questa serie di device.

Cosa sappiamo di Sony Xperia 10 III

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo smartphone di Sony dovrebbe essere lungo 154,4 mm, largo 68,4 mm e spesso 8,3 mm (con uno “scalino” nel comparto fotografico posteriore che arriva fino a 9,1 mm) e dovrebbe poter contare su uno schermo piatto con diagonale da 6 pollici, privo di notch o fori (la fotocamera frontale da 8 megapixel dovrebbe essere integrata nella cornice superiore insieme agli altri sensori).

Stando a tali immagini, inoltre, pare che il produttore nipponico abbia deciso di dotare lo smartphone di un doppio altoparlante frontale, una soluzione non molto comune tra i modelli di fascia media.

Posteriormente nell’angolo in alto a sinistra dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera con allineamento verticale, probabilmente composta da un sensore primario da 12 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Tra le altre feature di Sony Xperia 10 III dovremmo trovare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione e spegnimento (soluzione giustificata probabilmente dai problemi che quelli integrati nei display degli smartphone di fascia media spesso fanno registrare) e un ingresso jack audio da 3,5 mm nella parte superiore.

In sostanza, nel caso in cui tali anticipazioni dovessero rivelarsi corrette, ci troveremmo di fronte ad un piccolo aggiornamento rispetto a Sony Xperia 10 II mentre per un cambiamento più radicale probabilmente ci sarà da attendere la prossima generazione.

Resta da scoprire in quale fascia di prezzo Sony deciderà di collocare Sony Xperia 10 III, aspetto non di scarsa importanza se si considera quanto competitivo sia il mercato Android di fascia media.