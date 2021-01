Esattamente una settimana fa Samsung ha giocato le prime importanti carte del 2021 e adesso Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy Buds Pro, rispettivamente il nuovo smartphone e le nuove cuffie true wireless di punta, indossano degli abiti assolutamente particolari: il primo viene declinato nelle lussuose Limited Edition firmate Caviar, le seconde guadagnano delle cover protettive dal sapore fortemente nostalgico.

Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition by Caviar

I Samsung Galaxy S21 sono già degli smartphone di fascia premium e Galaxy S21 Ultra è chiaramente il più pregiato dei tre.

Per tutti coloro che non lo ritenessero ancora sufficientemente speciale, ci sono adesso anche le solite ed estreme Limited Edition realizzate dall’azienda russa Caviar. Sono in totale cinque: due pensate per il pubblico maschile, due per quello femminile e una semplicemente estrema.

Samsung Galaxy S21 Ultra Gold Ox

Samsung Galaxy S21 Ultra Gold Ox è l’edizione limitata più assurda e lussuosa di tutte ed è stata pensata per celebrare il Capodanno cinese. Stando al calendario lunare, infatti, il 2021 è l’anno del bue, simbolo di buona fortuna e prosperità.

La personalizzazione realizzata da Caviar è caratterizzata da una testa di bue tridimensionale, con tanto di diamanti per occhi e anello dorato al naso (sfruttabile per tenere più saldamente lo smartphone in mano), letteralmente incastonata nella back-cover del device. Il resto del retro è realizzato in titanio con un’elegante incisione e una trama a nido d’api per la metà inferiore.

Samsung Galaxy S21 Ultra Gold Ox, tra l’altro nel taglio da 128GB, verrà prodotto in soli 21 esemplari (le altre in 99 unità) e verrà venduto al prezzo folle di 20.140 dollari (circa 16.575 euro).

Samsung Galaxy S21 Ultra Carbon Version

Samsung Galaxy S21 Ultra Carbon Version è indubbiamente la Limited Edition più elegante e sobria realizzata da Caviar (il che è tutto dire). La compagnia russa ha impiegato qui la leggera e resistente fibra di carbonio tanto cara al settore automotive.

Anche in questo caso la metà superiore della cover è realizzata in titanio e incorpora il caratteristico logo Caviar a forma di corona.

Samsung Galaxy S21 Ultra Carbon Version, nel taglio di memoria da 128GB, costa ben 6.060 dollari (circa 4.987 euro).

Samsung Galaxy S21 Ultra Black Alligator

Se la sobrietà non fa per voi, allora potrebbe piacervi l’edizione Samsung Galaxy S21 Ultra Black Alligator. Il nome è tutto un programma: la metà inferiore del retro è in pelle di coccodrillo, quella superiore in titanio e la linea a “V” che le unisce è in oro a 18 carati.

Se ve ne siete innamorati, non vi resta che preparare 6.220 dollari (circa 5.119 euro) per questo particolarissimo Samsung Galaxy S21 Ultra da 128GB.

Samsung Galaxy S21 Ultra White Alligator

Qualora il precedente fosse ancora troppo poco vistoso per i vostri gusti, potreste preferire il Samsung Galaxy S21 Ultra White Alligator. Del tutto simile al precedente, in questo caso tutto il retro è di colore bianco con dettagli in argento.

Rivolta secondo Caviar ad un pubblico femminile, questa limited edition costa 5.980 dollari (circa 4.922 euro) ed è la più economica della collezione.

Samsung Galaxy S21 Ultra Golden Lines

Samsung Galaxy S21 Ultra Golden Lines è l’ideale per dare nell’occhio: tutto il retro è in oro con una trama a linee orizzontali e verticali con il logo della corona posto al centro.

In questo caso il prezzo di listino è di 6.140 dollari (circa 5.048 euro). Ecco il video YouTube con cui Caviar ha presentato le sue Limited Edition.

Samsung Galaxy Buds Pro effetto nostalgia

Le Samsung Galaxy Buds Pro sono delle ottime cuffie true wireless (ecco la nostra recensione) e adesso, in Corea del Sud, guadagnano dei simpatici accessori che evocheranno un’immediata nostalgia al pubblico degli anni ’90.

Sullo store sudcoreano ufficiale sono infatti presenti delle custodie protettive che rievocano le forme di vecchi flip phone Samsung. Anycall T100 ed E700 rendono omaggio a Samsung SGH-T100 e SGH-E700, entrambi dei primi anni 2000.

Si tratta ovviamente di mere custodie protettive/decorative che non aggiungono funzioni alle cuffie e costano 33.000 won (circa 25 euro). I primi acquirenti delle Samsung Galaxy Buds Pro in Corea del Sud potranno sceglierne una da ricevere in regalo.