Presentati ufficialmente una settimana fa, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra hanno raccolto fin da subito numerosi consensi e i numeri dei pre-ordini, superiori rispetto a quelli della serie Galaxy S20, testimoniano l’apprezzamento del pubblico.

Lo scorso anno le vendite della serie Samsung Galaxy S20 erano state piuttosto deludenti e, sebbene indicati come gli smartphone 5G più richiesti, non erano stati neppure paragonabili a quelli degli iPhone di Apple.

Con la serie Galaxy S21, Samsung ha tutta la volontà di riscattarsi e naturalmente spera in numeri nettamente migliori. Un auspicio che sembrerebbe ben riposto: i primi report testimoniano che i pre-ordini dei nuovi flagship sono superiori rispetto a quelli della precedente generazione.

In particolare, i dati provenienti dalla Corea del Sud indicano un miglioramento nell’ordine del 15-20% e funzionari del settore affermano che la domanda dei modelli unlocked della serie Samsung Galaxy S21 sarebbe triplicata rispetto alla serie Galaxy S20. Dall’altra parte bisogna anche segnalare che invece i pre-ordini dei modelli tramite operatori locali non sono affatto migliorati rispetto allo scorso anno.

Si tratta di dati da mettere insieme per poter fare una valutazione più esaustiva, visto che lo scorso anno i pre-ordini di modelli non brandizzati erano stati appena il 10% del totale – sempre in Corea del Sud –, mentre con la serie Galaxy S21 sono balzati al 30%.

Questo miglioramento potrebbe essere legato in parte al design decisamente più ispirato rispetto allo scorso anno, in parte ai ricchi bundle previsti coi preordini.

Secondo una stima di Counterpoint Research, le vendite dei Samsung Galaxy S21 supereranno quelle dei Galaxy S20, ma non permettaranno comunque loro di raggiungere la popolarità dei Galaxy S10.

