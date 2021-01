Il bello di Android è che, come sistema operativo open, i vari OEM possono personalizzare l’esperienza utente con soluzioni più o meno funzionali. C’è chi sceglie un approccio più minimal e più vicino ad Android vanilla, e chi invece in qualche modo stravolge la UI più o meno profondamente. Master Lu, durante il 2020, ha raccolto le informazioni riguardanti le migliori personalizzazioni Android (UI) dello scorso anno, ed in queste ore ha pubblicato la sua personale classifica.

ColorOS è la UI più fluida sul mercato

Al primo posto troviamo ColorOS di OPPO, premiata con il gradino più in alto del podio come la “Smoothest UI of the year 2020“. Gli utenti hanno apprezzato la grande fluidità dell’interfaccia Android, così come l’esperienza utente generale evidentemente facile da comprendere e da utilizzare. L’arrivo di ColorOS 11 basata su Android 11, inoltre, dovrebbe migliorare ancora di più le prestazioni dell’interfaccia e renderla ancora più piacevole da utilizzare.

Huawei Mate 40 Pro+ è il primo in classifica

Parlando invece di prestazioni hardware, la classifica dei benchmark di Master Lu vede Huawei Mate 40 Pro+ come lo smartphone Android più performante del 2020. L’ultima creatura di Huawei si piazza al primo posto della classifica con 871.220 punti seguito subito dopo da ASUS ROG Phone 3 (830.135 punti) e da Redmi K30S (822.210 punti). Interessante notare come il terminale Android di Huawei rappresenti l’unico dispositivo in classifica a montare un SoC non prodotto da Qualcomm – Huawei Mate 40 Pro+ integra infatti il SoC Kirin 9000 -, mentre gli altri nove smartphone in classifica sono tutti muniti dei processori Qualcomm Snapdragon 865 e Qualcomm Snapdragon 865+.