In ambito Android i malware si manifestano sotto varie forme e uno degli ultimi ad essere stati individuati nel Google Play Store è quello che il team di White Ops Researchers ha chiamato CopyCatz.

Stando a quanto reso noto dal team di ricercatori, il malware in questione è stato trovato in almeno 164 applicazioni (il numero di quelle che lo contengono potrebbe essere anche più alto) e tra di esse pare ve ne siano anche alcune con milioni di download.

In pratica, ci potrebbe essere una decina di milioni di utenti Android che hanno scaricato un’applicazione con il malware CopyCatz dal Google Play Store e ciò non dovrebbe stupire più di tanto se si considera che il suo funzionamento è incentrato sull’inganno, in quanto imita app legittime e popolari, così da convincere le vittime ad effettuare il download.

Un paio d’ore dopo che è stato installato, il malware CopyCatz inizia a mostrare agli utenti annunci fuori contesto (inclusi quelli di genere interstitial), oltre a contenuti potenzialmente pericolosi.

Le app infettate con il malware CopyCatz

Questo è l’elenco delle principali applicazioni con il malware individuate dai ricercatori (con i relativi nome pacchetto e numero di download):

3D Photo Editor – com.vmins.frameefects – 50.000

Applock 2020 – App Locker & privacy guard – com.applock.meetink – 1.000

AppLock New 2019 – Privacy Zone & Lock your apps – com.padgamestd.applock – 1.000.000

Assistive Touch 2020 – com.teen.asasitivetouch.easytouch – 10.000

Audio Video Editor – audiochin.com.mp3.cutter.ringtone.video.maker.trimmer – 10.000

Audio Video Mixer – ttpjsc.com.mp3.cutter.ringtone.video.maker.trimmer – 1.000

Battery Saver Pro 2020 – New Power Saver – com.lastwod.battery.saver.ram.cleaner – 100.000

Block Puzzle 102: New Tentris Mania – com.tetris.blockpuzzle3d – 1.000

Chronometer – com.chronometer.gnuh – 10.000

DJ Mixer Studio 2018 – com.master.djsona – 1.000.000

GPS Speedometer – com.lissandras.telannasi.free – 100.000

iSwipe Phone X – com.goldese.controlcenter – 5.000.000

Lock app with Password – Applock All App Protector – com.tklinkst.applock – 100.000

loudest alarm clock ever – com.loudultrasound.alarmclock – 10.000

Motocross Racing 2018 – com.ganplank.motorracing – 10.000

Name Art Photo Editor – com.binkai.heartnameart – 10.000

Nox Cool Master – Cool Down 2020 – cooling.cleanox.phone.cooler – 1.000

OS 13 Launcher – Phone 11 Pro Launcher – com.launcher.ios13.ip11usa – 50.000

OS Launcher 12 for iPhone X – com.landroid.ios12.ios12us – 100.000

Photo Editor Awesome Frame Effects 3D – com.pipgamiz.photoeditor – 1.000

Ringtone maker – Mp3 cutter – com.xmwork.ringmaster.maker – 1.000.000

Ringtone Maker Ultimate: New Mp3 Cutter – com.castofworld.ringtonemaker – 100.000

Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe – com.kovelp.securegallery – 50.000

Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster – com.cleaner2020.myphone.pro – 1.000

Super Phone Cleaner 2020 – com.phonecludner.memorycxeener.fsxtcharging – 1.000

Video Music Cutter & Merge Studio – com.macthink.musictrimmer.mp3ringtonecutter – 100.000

Wifi Key – Free Master Wifi – com.heimerdinger.wifi – 100.000

Wifi Speed Test – pth.speedtest.PeaSoft – 500.000

Wps Tester – com.veigar.dravenpthis – 500.000

WPS WPA Wifi Test – com.vendra.ivernwpswpa – 100.000

Il team di Google ha già rimosso dal Google Play Store tutte le applicazioni segnalate da tale report ma gli utenti potrebbero non averle disinstallate dai propri smartphone. Se avete scaricato una o più di tali applicazioni, pertanto, il consiglio è quello di rimuoverle immediatamente.