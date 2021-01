SpotifyTools for Spotify è un’applicazione che offre una serie di strumenti aggiuntivi per la popolare app di streaming musicale, come la possibilità di monitorare gli artisti preferiti e i brani più ascoltati delle ultime settimane, mesi o anni e scoprire l’artista più salvato in tutte le tue playlist.

L’app cerca rapidamente un artista o una canzone in tutte le playlist e la libreria di Spotify, avvia la riproduzione con una nuova connessione bluetooth o tramite jack, traccia la cronologia degli ascolti di Spotify per artisti e brani, permette di scaricare i canvas e visualizza un riepilogo dell’attività di ascolto nell’anno corrente.

Lo strumento mette a disposizione tre stili diversi per condividere i brani e gli artisti preferiti e consente di modificare i dettagli della playlist (immagine + nome + pubblico + collaborativo) e molto altro.

E ‘inoltre presente una funzionalità chiamata Song Monitoring che permette di monitorare per quanto tempo si ascolta uno specifico artista o brano con la precisione dei millisecondi.

SpotifyTools for Spotify è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

