Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra rappresentano rispettivamente il modello di ingresso, quello intermedio e quello di punta della gamma, tuttavia quest’ultimo viene stranamente battuto dai primi due in una funzione premium: i video ultra slow motion a 960 fps.

I tre smartphone differiscono tra di loro non soltanto per dimensioni, ma anche per diverse caratteristiche tecniche che rendono la coppia Samsung Galaxy S21-S21+ più simile e provano a sottolineare la natura Ultra del modello top di gamma.

Sebbene questo sia in linea di massima vero e nonostante le principali differenze si concentrino nel comparto fotografico, è proprio in riferimento a quest’ultimo che è emersa una stranezza: il sito ufficiale di Samsung, nella sezione dedicata al confronto delle schede tecniche dei tre modelli, evidenzia che Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ sono capaci di registrare video ultra slow motion a 960 fps, mentre pare che il più pregiato Samsung Galaxy S21 Ultra non lo sia nativamente.

Ecco il testo ufficiale, visibile anche nello screenshot qui sopra:

“On Galaxy S21 5G and S21+ 5G, users can record approximately 0.5 seconds of video captured at 960 fps with approximately 16 seconds of playback. On Galaxy S21 Ultra 5G, users can record approximately 1 second of video captured at 480 fps and digitally enhance the video to 960 fps with approximately 32 seconds of playback“.

Detto in poche parole, pare che i due modelli meno estremi supportino questa feature nativamente, laddove Galaxy S21 Ultra debba ricorrere ad una forma di interpolazione digitale per ricreare i frame partendo da una registrazione a 480 fps.

All’atto pratico, non ci dovrebbero essere differenze visibili nei risultati finali, tuttavia è comunque una differenza strana, visto che l’hardware di base è lo stesso per tutta la gamma: Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 888 a seconda dei mercati. La differenza potrebbe essere legata al sensore usato per registrare il video o a una carenza di cache nel caso di Galaxy S21 Ultra.

Al momento Samsung non ha fornito una spiegazione ufficiale.