Prima e dopo l’introduzione della compatibilità con la S Pen su Samsung Galaxy S21 Ultra s’è discusso parecchio in rete in merito alla possibilità che potesse essere di un indizio sulla volontà di Samsung di abbandonare la serie Galaxy Note, almeno per come la conosciamo oggi.

E nonostante la smentita di dicembre arrivata da un funzionario di Seul, la rete, sostentata dai bene informati, continua a chiacchierare. L’ultimo indizio a supporto di uno stop alla serie Samsung Galaxy Note arriva da una personalità piuttosto influente, Ice Universe, di solito molto preparato sulle vicende che riguardano la multinazionale coreana.

Lo ha fatto con un tweet che lascia poco margine alle interpretazioni: un’immagine di un The End, la fine, tipica dei film giunti a conclusione, unita alla didascalia Galaxy Note. Messi i due elementi insieme, la deduzione è ovvia. A parere di Ice Universe o magari in base alle informazioni in suo possesso, Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G sono destinati ad essere ricordati come gli ultimi esponenti della gloriosa serie degli smartphone con un pennino integrato.

Mancano ancora diversi mesi al periodo in cui di solito vengono presentati i Galaxy Note, per cui avere una risposta certa adesso sulla loro sopravvivenza è impossibile. Sembra chiaro però che torneremo presto a parlarne.