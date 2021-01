Prosegue il lavoro di espansione di AppGallery portato avanti con grande convinzione da Huawei negli ultimi tempi. Dopo aver riorganizzato la struttura di base dello store di applicazioni che deve far dimenticare il Play Store di Google, Huawei continua a siglare accordi per far approdare sul negozio virtuale applicazioni cruciali per gli utenti.

Una di queste, recentissima, è Bancomat Pay, che da oggi può essere scaricata tramite AppGallery. L’app consente di utilizzare lo smartphone per inviare e ricevere denaro e pagare nei negozi fisici e store online convenzionati. Volendo semplificare la si può vedere come un sostitutivo (ancora parziale) di Google Pay ed Apple Pay.

Tramite Bancomat Pay non è ancora possibile infatti pagare in qualunque negozio tramite NFC, ma bisogna inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice QR sul POS dell’esercente oppure selezionare il negozio dalla lista negozi dell’applicazione. Inoltre l’app consente di salvare le app fedeltà e i documenti – carta d’identità, patente, tessera sanitaria e passaporto – in modo da avere tutto all’interno di un’unica stanza virtuale. Un vero e proprio portafogli digitale, come viene definito dalla stessa Bancomat S.p.A.

“L’arrivo di BANCOMAT Pay su Huawei AppGallery testimonia ancora una volta il lavoro che Huawei porta avanti quotidianamente con le aziende player del mondo bancario. Il nostro obiettivo è di garantire un’esperienza utente sempre più completa, semplice, sicura e alla portata di tutti”, ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

“Ora più di prima le nuove soluzioni elettroniche incontrano l’esigenza di pagamento digitale dei consumatori. L’ingresso di BANCOMAT Pay in Huawei AppGallery è testimonianza del forte impegno di BANCOMAT S.p.A. nel perseguire il proprio processo di digitalizzazione degli strumenti di pagamento”, gli fa eco Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale di Bancomat S.p.A.

Huawei AppGallery, che è attivo in oltre 170 Paesi, è oggi il terzo più grande store di app al mondo con oltre 100.000 app presenti e 384 miliardi di download raggiunti nel 2020.