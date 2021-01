OnePlus è senza ombra di dubbio una delle più importanti aziende sul mercato internazionale degli smartphone, con alcuni prodotti entrati di diritto all’interno della nostra personale selezione dei migliori smartphone Android per l’ottimo rapporto qualità/prezzo delle creazioni della casa cinese.

Se avete sempre avuto intenzione di fare vostro uno smartphone OnePlus, oppure i tanti accessori realizzati dalla compagnia, l’offerta di oggi potrebbe esaudire i vostri desideri una volta per tutte. Infatti, con OnePlus Day, avrete l’opportunità di risparmiare fino a 300 euro per l’acquisto di uno smartphone OnePlus o di accessori. Come? Semplicemente accedendo alla pagina linkata in calce all’articolo entro e non oltre le ore 15:00 di oggi 20 gennaio 2021.

Come funziona l’offerta a tempo di OnePlus? Accedendo al link qui in basso avrete l’opportunità di acquistare due pacchetti misteriosi: in uno è disponibile uno smartphone, nell’altro, invece, alcuni accessori. Entrando nel dettaglio, OnePlus Day Limited Phone Bundle, del valore di 1088,95 euro e scontato invece a 799 euro, include due prodotti casuali di cui uno solo svelato al momento dell’acquisto con l’altro invece ignoto fino alla consegna del pacco a casa vostra. Il dispositivo noto è OnePlus 8 Pro.



Venendo invece al OnePlus Day Limited Accessory Bundle, del valore i 158,95 euro e disponibile invece a 99 euro, include le cuffie OnePlus Buds ed un altro accessorio misterioso.

