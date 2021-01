Il team di Wine ha annunciato nelle scorse ore di aver rilasciato la nuova versione di questa popolare soluzione che permette agli utenti di eseguire programmi Windows sul proprio dispositivo Android.

Ecco le novità di Wine 6.0

Wine 6.0 aggiunge alcuni importanti miglioramenti al livello di compatibilità di Windows, incluso un renderer Vulkan sperimentale per WineD3D, il supporto sRGB, il supporto ottimizzato per metodi di input e un driver del kernel USB.

Le modifiche introdotte nella versione 6.0 di Wine dovrebbero rendere alcuni giochi più fluidi, mentre il supporto sRGB dovrebbe ampliare la compatibilità con le applicazioni, soprattutto quelle grafiche che acquisiscono anche la capacità di disegnare archi, ellissi e rettangoli arrotondati utilizzando l’API Direct2D.

A differenza degli emulatori o delle macchine virtuali, Wine non contiene Windows o alcun programma Windows, ma fondamentalmente traduce direttamente le API di Windows in istruzioni eseguibili da Unix, una soluzione che spesso causa problemi di compatibilità più importanti rispetto a un sistema operativo emulato, ma con prestazioni che solitamente non sono penalizzate dall’emulazione stessa.

Come scaricare Wine 6.0 per Android

La versione 6.0 di Wine per Android può essere scaricata da APK Mirror oppure direttamente dal sito ufficiale. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale di Wine.

