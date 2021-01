Il successore di Motorola Moto G9 Plus raffigurato nell’immagine di copertina potrebbe saltare la sequenza numerica e approdare sul mercato non come Moto G10, bensì come Moto G30.

Un nuovo dispositivo Motorola identificato con il numero di modello XT2129 e la dicitura “Moto G30” è stato individuato presso l’autorità tailandese NBTC.

Questo dettaglio suggerisce che il prossimo smartphone di Motorola sarà effettivamente chiamato Moto G30 in alcune regioni, anche se c’è la possibilità che la società lo rinomini per i mercati di altre regioni.

Motorola prepara il lancio di Moto G30

Secondo alcune indiscrezioni risalenti all’anno scorso, la società doveva lanciare due smartphone economici con Android 11 nel primo trimestre del 2021, i quali facevano riferimento ai nomi in codice “capri” e “caprip” (capri-plus) con numeri di modello XT2127 e XT2129 rispettivamente.

Il numero di modello di capri plus è in linea con quello riportato nel documento normativo, indicando che questo è il dispositivo che verrà chiamato Moto G30, ma resta da scoprire come verrà chiamata la variante capri, forse qualcosa come Moto G30 Lite.

Per quanto riguarda le specifiche, la variante XT2127 capri probabilmente includerà il SoC Snapdragon 460, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria per l’archiviazione e offrirà uno schermo HD+, una fotocamera posteriore principale da 48 MP affiancata da altre tre fotocamere e una fotocamera frontale da 8 MP posizionata all’interno di un notch a goccia. Il dispositivo supporterà anche due SIM e NFC.

Il modello XT2121 caprip verrà fornito con un display HD+ con frequenza di refresh a 90 Hz nelle varianti 4 GB di RAM con 64 GB di storage e 6 GB di RAM con 128 GB di archiviazione e offrirà una fotocamera posteriore principale da 64 MP affiancata da altre tre fotocamere e una fotocamera selfie da 13 MP.

Se il lancio di Moto G30 è previsto per il primo trimestre del 2021, non dovrebbe trascorrere molto tempo prima che maggiori dettagli su questi dispositivi emergano dal Web.