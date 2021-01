Con l’aggiornamento Pixel Feature Drop di dicembre il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha introdotto diverse interessanti novità ma, a quanto pare, una di esse non è ancora disponibile per tanti utenti: ci riferiamo alle nuove opzioni per le dimensioni della griglia nel Google Pixel Launcher.

Si tratta senza dubbio di una funzionalità di secondaria importanza ma, a quanto pare, ugualmente molto attesa da tanti utenti che non vedono l’ora di usare questa feature che, ricordiamo, consente di impostare le dimensioni della griglia in base alle proprie preferenze e regolare la densità delle icone sulla schermata principale (rivelandosi anche una soluzione che può aiutare con l’accessibilità gli utenti che hanno problemi con le mani).

Questa feature del Google Pixel Launcher manca a tanti utenti

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano l’assenza di tale feature e che pare riguardare tutti i device che hanno ricevuto l’aggiornamento di dicembre, ossia da Google Pixel 3 ai modelli più recenti, eccezion fatta per Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, che potevano già contare sulla possibilità di impostare le dimensioni della griglia del launcher.

A seguire uno screenshot con la feature inclusa (a sinistra) e uno senza (a destra):

Stando a quanto è possibile apprendere, tale assenza pare sia piuttosto diffusa e nemmeno il recente rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di gennaio ha risolto il problema, non introducendo la feature mancante.

Ecco come appare l’interfaccia della sezione dedicata alla modifica della griglia delle app di Google Pixel Launcher con le varie opzioni disponibili (ossia 5×5, 4×4, 3×3 e 2×2):

Al momento la sola soluzione nota è quella che prevede un ripristino alle impostazioni di fabbrica, ossia una decisione piuttosto estrema per una feature di questo tipo e che peraltro non sembra essere risolutiva in tutti i casi.

La speranza è che il colosso di Mountain View possa presto introdurre tale funzionalità per tutti gli utenti. Staremo a vedere.