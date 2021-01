Google Maps rappresenta il miglior sistema di navigazione sul mercato per un semplice motivo: l’azienda di Mountain View dispone di un know how talmente avanzato da riuscire ad offrire ai propri utenti mappe sempre aggiornate. Uno dei tool di Google Maps, Street View, permette inoltre di visitare (quasi) ogni luogo sulla faccia della Terra come se fossimo lì presenti, alcune volte mettendo in crisi chi invece tiene molto alla propria privacy.

Oscurare la propria abitazione

Prendiamo ad esempio il caso in cui non vogliate che la vostra abitazione sia mostrata in tutti i suoi dettagli su Street View. Cosa fare per indicare a Google di rimuoverla o di oscurarla come ad esempio già fa con i volti delle persone o con le targhe della automobili? La risposta a questa domanda è molto più semplice di quanto crediate, e lo è ancor di più l’operazione necessaria per richiedere a Google di oscurare i dettagli della vostra abitazione.

Basta qualche click e un po’ di pazienza

Direttamente dal sito maps.google.it è necessario inserire il proprio indirizzo di casa e poi passare alla vista Street View – se non lo avete mai fatto vi basta trascinare sulla via di casa il piccolo omino giallo presente nell’angolo in basso a destra. A questo punto, dopo esservi posizionati di fronte casa vostra, bisogna accedere alla pagina di richiesta di oscuramento cliccando i tre pallini di fianco l’indirizzo di casa e scegliendo la voce “Segnala un problema”.

Solo dopo aver compilato correttamente il semplice form soprastante ed aver messo la spunta su “La mia casa”, si entrerà di fatto nella fase in cui Google riceverà la vostra richiesta. In questo caso il team di revisione potrà anche contattare l’utente per ottenere maggiori informazioni circa la richiesta avanzata, e solo una volta soddisfatte si vedrà la propria abitazione efficacemente oscurata.