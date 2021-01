Redmi è un brand che si è fatto conoscere come produttore di smartphone economici e negli ultimi anni il brand di Xiaomi, indipendente da gennaio 2019, ha iniziato a offrire top di gamma a prezzi accessibili. Ora sembra che l’azienda stia puntando a guadagnarsi una quota di mercato anche nel segmento del mobile gaming.

Redmi lancerà uno smartphone da gaming a un prezzo indecente

Il general manager di Redmi Lu Weibing ha rivelato in un post sul social cinese Weibo che quest’anno il brand lancerà il suo primo smartphone di fascia alta dedicato al gioco a un “prezzo che non può essere rifiutato”.

Oggi il dirigente ha anche rivelato che il chipset MediaTek Dimensity 1200 recentemente annunciato sarà protagonista di un’anteprima mondiale all’interno di uno smartphone Redmi, che potrebbe essere il dispositivo da gaming di cui stiamo parlando.

Il processore Dimensity 1200 di MediaTek include la stessa GPU presente nel chipset di punta dell’anno scorso, ma offre anche ray tracing software e supporto per la frequenza di aggiornamento di 168 Hz.

Essendo uno smartphone top di gamma dedicato al gioco, il dispositivo Redmi in questione dovrà essere in grado di offrire non solo prestazioni di alto livello, ma anche personalizzazioni software e input fisici specifici per il gaming, tuttavia Xiaomi non ha ancora fornito dettagli in merito.