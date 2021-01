Il 2021 è iniziato da qualche giorno e per qualcuno questo significa nuovo computer, o nuova vita per un vecchio computer con qualche aggiornamento per mantenerlo attuale. L’aggiornamento più importante dal punto di vista software è ovviamente legato al sistema operativo, visto che sono ancora molte le persone che utilizzano Windows 7 (per il quale è finito il supporto ufficiale, o Windows 8).

Quale momento migliore per regalarsi una nuova licenza, se non questo? E il termine regalarsi non è utilizzato impropriamente visto che grazie alla nuova promozione di GoDeal24.com potrete ottenere una chiave di attivazione di Windows 10 in regalo, acquistandone una di Microsoft Office.

Dovrete semplicemente scegliere la versione di Office che maggiormente fa al caso vostro, tra Office 201, 209 o 365, tutte in versione Pro, e scegliere se ricevere in omaggio la chiave di attivazione di Windows 10 Professional oppure Home Edition. Il tutto a prezzi decisamente competitivi:

Se invece state cercando altre occasioni, e vi serve solamente la licenza di Windows 10, potete utilizzare il coupon EGD50 per ottenere il 50% di sconto sulle seguenti chiavi di attivazione:

Non mancano le occasioni di risparmio anche per altre versioni di Office, come quelle per macOS o applicazioni particolari di Office, come Visio o Project. In questo caso con il coupon EGD55 potete avere uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino.

E altre occasioni sono disponibili visitando questa pagina, con numerose altre licenze a disposizione. Ricordiamo che acquistando i prodotti da GoDeal24.com riceverete solamente la chiave di attivazione, da inserire nel corso dell’apposita procedura. Niente manuali, confezioni di vendita o supporti di installazione, ma potete scaricare la versione più recente di qualsiasi software Microsoft dal sito ufficiale.

Informazione Pubblicitaria