Si chiama Sempre Connessi ed è un nuovo servizio aggiuntivo lanciato da Vodafone per i suoi clienti di rete fissa, in virtù del quale è possibile ottenere alcune interessanti funzionalità per superare eventuali spiacevoli imprevisti.

Si tratta, infatti, di una soluzione che consente agli utenti di continuare a godere sia di Internet che delle chiamate nel caso di un guasto della linea fissa, sfruttando la rete mobile dell’operatore (attraverso una SIM dati e una Internet Key).

Come funziona il servizio Sempre Connessi di Vodafone

Il servizio prevede l’acquisto della Vodafone Internet Key e l’attivazione di un pacchetto contenente 50 giga di traffico dati al mese, garantendo la possibilità di ricevere ed effettuare chiamate tramite la SIM dati di rete fissa.

Sempre Connessi può essere attivato nei negozi ufficiali di Vodafone sia dai già clienti di rete fissa che da quelli nuovi, con un costo mensile pari a 0 euro (in promozione per le attivazioni effettuate fino al 31 marzo) invece di 1,99 euro. Il servizio prevede anche l’acquisto della Vodafone Internet Key (ossia una chiavetta USB da collegare alla Vodafone Station per creare una rete di backup in caso di assenza della connessione di rete fissa) in un’unica soluzione (al costo di 34,90 euro) oppure in 24 rate mensili (da 1,49 euro ciascuna).

In caso di guasto della rete fissa, automaticamente entrerà in funzione il servizio Sempre Connessi, che utilizzerà i 50 giga di traffico inclusi nella SIM dati mentre per le chiamate con il telefono di casa l’operatore utilizzerà le tariffe previste dal contratto di ciascun utente.

Dato che il servizio di backup si attiverà in automatico, i device collegati alla Vodafone Station rimarranno connessi senza la necessità di alcuna ulteriore configurazione.

Sia la Vodafone Internet Key che il pacchetto di 50 giga associati al servizio Sempre Connessi potranno essere utilizzati soltanto insieme alla Vodafone Station e, pertanto, non potranno essere sfruttati fuori casa.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

