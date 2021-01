Il debutto di OPPO Find X3 non dovrebbe essere troppo lontano a giudicare dalle indiscrezioni che arrivano, e a supportare questa sensazione è la stessa azienda cinese che inizia a nominare il successore di uno dei migliori top di gamma visti lo scorso anno.

Per scandire l’avvicinamento alla presentazione, OPPO inaugura il Billion Colour Journey con le sue Billion Colour Stories, invitando il pubblico di appassionati a rimanere sintonizzati per conoscere le “storie” e di riflesso anche OPPO Find X3. Il nome scelto per l’iniziativa deriva dal Full path colour management, “la prima gestione del colore a 10 bit, il prossimo passo verso l’eccellenza dell’imaging e un’esperienza di visualizzazione realmente da un miliardo di colori.“

OPPO infatti promette di proseguire sulla scia tracciata da OPPO Find X2, quindi di integrare anche su Find X3 un display a 10 bit in grado di gestire fino ad un miliardo di colori, appunto. Il sistema Full path da un miliardo di colori, dice OPPO, “è il primo in un telefono Android a supportare il 100% della gamma colori DCI-P3 e il colore a 10 bit, dall’acquisizione alla memorizzazione e fino alla visualizzazione”, per un’esperienza visiva di altissimo livello.

“Rispetto a una profondità di 8 bit – prosegue l’azienda – il colore a 10 bit riduce gli elementi visivi artificiali generati dalle lacune della gamma cromatica e migliora la graduazione tonale, migliorando la qualità delle immagini durante la creazione e la visualizzazione”.

A giudicare dalla qualità messa in mostra da OPPO Find X2, ricadono grandi aspettative su Find X3. Non rimane che attendere le evoluzioni del Billion Colour Journey per saperne di più.

