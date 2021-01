L’arrivo della serie Samsung Galaxy S21 ha svelato quali sono i piani futuri del colosso sudcoreano per il mercato mobile di fascia alta, ed in queste prime ore di test con i vari modelli stiamo iniziano a scoprire le tante novità e ottimizzazioni che Samsung ha integrato all’interno dei nuovi top di gamma.

Dove sono finiti i Samsung Galaxy S20?

L’annuncio della nuova gamma, però, rappresenta spesso una ghiotta occasione per acquistare la versione immediatamente precedente – Samsung Galaxy S20 – ad un prezzo inferiore, sfruttando una pratica commerciale ormai arcinota e abbracciata da quasi tutti i più importanti produttori di smartphone.

Tutto ciò sarebbe possibile anche quest’anno se non fosse che molti modelli di Samsung Galaxy S20 risultano non disponibili sullo shop non ufficiale di Samsung. Infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, sullo store della compagnia sudcoreana si può acquistare Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy S20+, mentre i modelli Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 5G e Samsung Galaxy S20 non sono più disponibili.

La situazione non migliora negli altri Paesi, dove ad esempio Gizmochina scopre gli smartphone non sono più disponibili negli store indiani, cinesi e inglesi. Possibile che il tutto dipenda semplicemente da una mancanza di unità in vari store internazionali, oppure che l’azienda abbia deciso di non rendere più disponibili i vecchi modelli per spingere gli utenti ad acquistare quelli nuovi.

In ogni caso, anche se sullo shop ufficiale di Samsung alcuni modelli di Galaxy S20 non sono più disponibili, i rivenditori terzi, come ad esempio Amazon, dispongono ancora di alcune varianti. Nel caso in cui vogliate sfruttare il lancio di Samsung Galaxy S21 per acquistare la precedente generazione (ancora ottima, talaltro) ad un prezzo più accessibile, potete scoprire tutte le offerte di Amazon tramite il link sottostante.

Acquista Samsung Galaxy S20