ho. Mobile ha in catalogo diversi piani tariffari pensati per attrarre clienti da altri operatori mobile, come ad esempio Iliad, oppure operatori telefonici virtuali (MVNO). In queste ore il secondo brand di Vodafone ha apportato qualche modifica all’offerta ho. 5.99 che in questo caso non è più disponibile online per gli utenti che provengono da Iliad.

Cambiamenti per chi proviene da Iliad

L’offerta ho. 5.99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile su rete nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dato su rete Vodafone fino al 4G a 5,99 euro al mese, con costo di attivazione gratuito e SIM a 0,99 centesimi di euro. L’offerta, però, può essere ancora attivata dagli utenti che provengono da alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, Fastweb e tanti altri.

Venendo invece all’offerta ho. 9.99, in questo caso sottolineiamo che è ancora disponibile per gli utenti che provengono da Iliad, ed offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete Vodafone fino a 4G a 9,99 euro al mese. Il costo della SIM è ancora pari a 0,99 centesimi di euro mentre non è presente quello di attivazione.

L’offerta può essere attivata anche da chi proviene dai seguenti operatori virtuali: Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile e tanti altri.

