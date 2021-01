L’App IO è entrata nella quotidianità di tantissimi italiani con l’iniziativa del Cashback di Stato – dapprima in versione natalizia sperimentale e adesso per il 2021 – e adesso ha finalmente guadagnato una nuova funzione, rectius informazione: mostra all’utente la propria posizione nella classifica generale per il Super Cashback.

In che posizione siete nella classifica del Super Cashback?

Appena due giorni fa avevamo pubblicato una guida per spiegarvi proprio i passaggi da effettuare per scoprire la vostra posizione attuale nella classifica per l’assegnazione del Super Cashback.

Nella giornata di ieri poi l’App IO ha ricevuto un piccolo aggiornamento che l’ha portata alla versione 1.18.0.3. Sebbene il changelog ufficiale riporti come unica novità che “La versione più recente risolve vari problemi tecnici e migliora le prestazioni dell’app“, subito dopo ne è stata notata un’altra.

Una volta effettuato l’accesso all’applicazione e recatosi nella scheda Portafoglio, l’utente vedrà il numero delle transazioni compatibili effettuate e la conseguente posizione occupata nella classifica del Super Cashback per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021.

Come si legge anche negli screenshot riportati, esso consiste in un rimborso addizionale di 1.500 euro che verrà riconosciuto ai primi 100.000 cittadini classificati. Si badi bene: come spiegato più volte, questa classifica – che diventerà definitiva il 10 luglio 2021 – non viene compilata sulla base del valore delle transazioni, bensì del loro mero numero.

Quest’ultima scelta suscita non poche perplessità e non sarebbe una grossa sorpresa trovarsi a leggere di furbate varie, visto che già adesso i primi classificati viaggiano ad una media di transazioni giornaliere estremamente alta (circa 30).

In attesa dei rimborsi del Cashback di Natale, che verranno erogati entro marzo, state continuando ad accumulare operazioni per l’edizione 2021? Scriveteci nei commenti che posizione occupate nella classifica del Super Cashback e scaricate la versione più recente di IO dal Google Play Store tramite il badge sottostante.