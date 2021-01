A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S21, ecco spuntare una variante per la versione “di mezzo”: parliamo ovviamente di Samsung Galaxy S21 Plus, che potrebbe tingersi di verde.

Samsung Galaxy S21 Plus Phantom Green da Samsung Australia

Sul sito di Samsung Australia è infatti apparsa una nuova colorazione chiamata Phantom Green, che si affianca alle già note e ufficiali Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink (per Galaxy S21) e Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet (per Galaxy S21 Plus).

Samsung Galaxy S21 Plus che dovrebbe avere quindi ben 3 colorazioni speciali: Red, Gold e questa nuova e fino ad oggi incognita Green; i colleghi di LetsGoDigital hanno realizzato alcuni render che vanno ad immaginare Samsung Galaxy S21 Plus in colorazione Phantom Green, e il risultato è da lasciare a bocca aperta.

Che ne pensate di Samsung Galaxy S21 Plus in colorazione Phantom Green?