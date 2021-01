Xiaomi ha annunciato MIUI 12.5 qualche settimana fa, in occasione della presentazione di Xiaomi Mi 11. È già disponibile una prima beta, riservata per il momento ai soli smartphone cinesi, mentre gli utenti globali dovranno attendere ancora qualche settimana per mettere le mani sulla versione aggiornata del sistema operativo.

Tra le novità introdotte, che avrebbero dovuto arrivare solo con MIUI 13, troviamo anche un nuovo Power Menu e una grafica aggiornata per i controlli del volume, ora più bianchi rispetto a quelli di MIUI 12.

Cambia dunque la forma degli slider utilizzati per controllare il volume, ora leggermente squadrati e senza il blu acceso del cursore, che diventa invece bianco/grigio, con un aspetto decisamente più gradevole. Mantiene invece forme circolari il Power Menu, anche se cambia decisamente l’impostazione.

La nuova immagine del Power Menu si compone ora di uno slider, che scorrendo verso l’alto diventa rosso per lo spegnimento dello smartphone e scorrendo verso il basso cambia in verde per il riavvio del sistema. In attesa di ricevere le novità con MIUI 12.5 è possibile installare queste due funzioni con un file APK, scaricabile dal link a fine articolo.

Una volta installato dovrete semplicemente riavviare lo smartphone e godervi le nuove animazioni. Il file dovrebbe funzionare con qualsiasi dispositivo Xiaomi aggiornato ad Android 10 o Android 11, anche se alcuni utenti non riescono a visualizzare il nuovo Power Menu.

E sempre possibile tornare all’interfaccia precedente, in caso di malfunzionamenti o se non vi dovesse piacere, rimuovendo l’aggiornamenti dalla gestione delle app, cercando la voce SystemUI. Fateci sapere nel box dei commenti se l’APK funziona e se vi piace il nuovo aspetto delle due componenti di sistema.

Scaricate il file APK per nuovi pannello volume/Power Menu