Il lancio di Xiaomi Mi 11 e di Samsung Galaxy S21 ha dato il via alla danze che nei prossimi mesi ci accompagneranno a scoprire le tante novità attese per la zona alta del mercato mobile, di cui ovviamente anche Huawei fa parte nonostante gli enormi problemi e le grandi sfide che il colosso cinese sta affrontando da ormai molti mesi a seguito del ban USA.

Un design da vero top di gamma

Huawei P50 sappiamo essere la prossima gamma di smartphone di fascia alta dell’azienda cinese, ed in queste ore un designer cerca di immaginarne il design pubblicando alcuni render ed un video concept basati proprio sui rumor relativi al design del modello Huawei P50 Pro, concentrandosi maggiormente sul modulo fotografico principale.

Sembra che Huawei abbia intenzione di introdurre moduli fotografici differenti per i vari modelli della serie Huawei P50, con il modello base possibilmente caratterizzato da sensori il cui design potrebbe in qualche modo prendere spunto da quello di LG Wing, quindi con tre fotocamere a goccia separate fra di loro.

Huawei P50 Pro, invece, dovrebbe montare un modulo ben più pronunciato e con design rettangolare.

Specifiche hardware da urlo

Passando invece alla scheda tecnica, un leaker ha pubblicato su Weibo alcune informazioni riguardanti Huawei P50 e il display montato su di esso. I rumor fanno riferimento ad un pannello con refresh rate a 90 Hz, con invece il modelli Huawei P50 Pro con display a 120 Hz, con fotocamera punch hole singola al posto di quella a pillola presente invece su Huawei P40.

I SoC Kirin 9000 e Kirin 9000e sarebbero i due processori attesi sulla nuova gamma di smartphone top di gamma, mentre per quanto riguarda la ricarica rapida dovrebbe trovare posto il supporto alla ricarica a 66 W su cavo e 50 W in wireless, con la compagnia addirittura interessata a spingersi fino a 135 W. Resta tuttora qualche confusione circa quale sistema operativo troverà posto sui dispositivi: alcune voci indicano che su Huawei P50 potrebbe non essere presente HarmonyOS 2.0, mentre altri confermano che l’OS proprietario sarebbe indicato solo per il mercato cinese, contrariamente a quanto detto qualche giorno fa.