Google Play Store è senza ombra di dubbio il fulcro dell’esperienza Android a 360°, la porta digitale attraverso cui utenti e sviluppatori accedono per scaricare e pubblicare applicazioni per miliardi di dispositivi Android presenti in tutto il mondo.

Una piccola novità sul Play Store

In un costante sforzo operato da Google per migliorare lo store digitale e renderlo anche più accessibile per gli utenti, in queste ore scopriamo che il team di sviluppo ha aggiunto una piccola ma interessante aggiunta visiva relativa alle applicazioni in classifica. Infatti, com’è possibile notare nell’immagine sottostante, la sezione “App in evidenza” del Play Store mostra adesso una icona pensata per indicare rapidamente quale app sta salendo o scendendo nella classifica – nell’esempio potete notare ad esempio Live Football TV HD e Telegram in ascesa.

La nuova icona mostrata sul Play Store dovrebbe essere già disponibile su tutti gli smartphone Android presenti in circolazione; in caso contrario, però, siamo certi che vi basterà aspettare qualche giorno prima di vederla comparire.

Certo, non si tratta di un’aggiunta di vitale importanza, ma offre sicuramente una informazione in più agli utenti (e agli sviluppatori) che sono curiosi di scoprire quali sono le app che stanno o meno scalando la classifica delle applicazioni in evidenza sul Play Store di Google.