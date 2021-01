Chi utilizza molto Android Auto da tempo attende che Google rilasci un aggiornamento capace di rivoluzionare l’esperienza offerta da questa piattaforma e probabilmente qualcuno ha sperato che ciò potesse avvenire con la versione 6.0, disponibile per tutti dalla scorsa settimana.

Nonostante le diverse novità introdotte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, tuttavia, con Android Auto 6.0 non è arrivata questa attesa rivoluzione e probabilmente in tanti non avranno nemmeno notato che è stato compiuto uno step evolutivo.

Android Auto sembra crescere a rilento

E la stessa Google non ha fornito particolari indicazioni sulle novità introdotte con questo aggiornamento che ha segnato il passaggio dalla versione 5.9 alla 6.0 e che, pur presentando alcuni cambiamenti, non porta certamente con sé una rivoluzione e non consente di parlare di major update.

In particolare, gli sviluppatori segnalano le seguenti novità:

la prima configurazione di Android Auto non verrà più gestita soltanto sullo smartphone e andrà ultimata sul sistema di infotainment dell’auto

Android Auto notificherà all’utente il rilevamento di un cavo USB danneggiato o di scarsa qualità, invitandolo alla sostituizione nel caso in cui dovessero verificarsi disconnessioni frequenti

il rinnovamento della galleria degli sfondi (3 sono stati rimossi e ne sono arrivati altri 12)

l’aggiunta delle icone specifiche con i loghi dei veicoli di Daihatsu, Lamborghini, Lexus e Lincoln e delle autoradio di Planet Audio, Sound Storm Labs, Boss Audio, Grundig e Clarion

alcune piccole modifiche grafiche per l’icona dell’app Telefono

la possibilità per le app per Android Auto di usare dei messaggi toast nella parte inferiore dello schermo

l’invito di Android Auto a fare riferimento al produttore del veicolo per sapere quali dati dei sensori dell’auto sono usati (per esempio, la bussola, il GPS, lo stato dei fari, il sensore velocità)

In Rete le lamentele degli utenti che desiderano da parte di Google un po’ più di attenzione per questa piattaforma si stanno facendo più numerose e forse, nel caso in cui si volesse davvero competere ad armi pari con Apple CarPlay, un po’ di impegno in più potrebbe essere davvero necessario.

L’ultima versione disponibile di Android Auto può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store: