Dopo più di 5,8 miliardi di euro di investimenti in Italia negli ultimi dieci anni, Amazon si appresta ad aprire due nuovi centri al Nord che garantiranno la creazione di 1100 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro i primi tre anni, i quali si andranno a sommare ai già 8500 creati nel nostro Paese.

1100 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

Operativi a partire dall’autunno di quest’anno, il colosso statunitense andrà ad aprire un centro di distribuzione a Novara e un centro di smistamento a Spilamberto in provincia di Modena. Il primo, situato a Agognate, porterà alla realizzazione di 900 posti di lavoro e sarà inoltre dotato della tecnologia Amazon Robotics che si occupa di portare gli scaffali alla postazione degli operatori per ridurre i tempi di lavorazione; il secondo, invece, porterà alla creazione di 200 posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2023 e si occuperà di smistare e preparare i pacchi provenienti da altri centri di distribuzione.

Le fasi di convocazione per accedere alle selezioni partiranno da questa primavera per gli operatori di magazzino, ma sono anche richieste posizioni di supporto, area tecnica e posizioni manageriali. È possibile candidarsi accedendo a questo sito per il centro di distribuzione di Novara e a quest’altro sito per quanto riguarda il centro di smistamento di Spilamberto.

I dipendenti assunti saranno inquadrati con il quinto livello di Contrattio nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a 1550 euro lordi, a cui andranno poi a sommarsi benefit come ad esempio gli sconti dipendenti per gli acquisti su Amazon oppure le assicurazioni integrative contro gli infortuni. Oltre ai due nuovi centri, talaltro sostenibili dal punto di vista ecologico grazie alla presenza di pannelli solari da 720 kW per Spilamberto e da 1000 kW per Novara, verranno inoltre realizzate aree verdi e spazi alberati e riqualificazione dei percorsi ambientali a Spilamberto, mentre a Novara ci sarà una riqualificazione dell’area boschiva mirata a preservare la flora e la fauna.