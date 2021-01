In una recente sessione di domande e risposte il team di Xiaomi ha fornito alcuni interessanti dettagli su MIUI+, funzionalità conosciuta in precedenza con il nome di Screen Combo.

Disponibile al lancio soltanto su Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020), pian piano questa funzionalità è sbarcata su altri device, ossia smartphone (animati da un processore Qualcomm Snapdragon) e notebook, sempre soltanto del colosso cinese.

MIUI+ in arrivo su altri device

Ebbene, stando a quanto reso noto dal team di Xiaomi, la feature MIUI+ presto supporterà anche gli smartphone dotati di un processore MediaTek e i MacBook.

Gli sviluppatori ci hanno tenuto a precisare che MIUI+, dato che fa molto affidamento sulle capacità di rete e di codifica del chip, supporterà soltanto i modelli che saranno in grado di garantire un’ottima esperienza utente.

Sempre gli sviluppatori hanno reso noto che presto gli utenti saranno in grado di sfruttare questa funzione su un computer desktop per effettuare una videochiamata utilizzando la fotocamera del PC.

Ricordiamo che MIUI+ è un’importante funzionalità lanciata da Xiaomi con l’aggiornamento dell’interfaccia MIUI 12.5 ed è stata studiata per consentire agli utenti di proiettare lo schermo del telefono sul computer, supportando anche feature come la visualizzazione delle notifiche mobile, il trasferimento di file tramite drag and drop e la sincronizzazione a due vie.

Allo stato attuale sono soltanto nove i modelli di smartphone a supportare questa funzione:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K30 Pro

Purtroppo dalla sessione di domande e risposte non sono emersi dettagli sulla tempistica necessaria al produttore per mettere a disposizione degli utenti il supporto agli smartphone animati da un processore MediaTek e ai MacBook. Per saperne di più, pertanto, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Ricordiamo che il produttore nei giorni scorsi ha annunciato di avere rilasciato la prima open beta di MIUI 12.5 in Cina, interfaccia che al momento supporta 28 smartphone (le serie Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 9, Mi CC9 Pro, Redmi 10X, Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 9, Redmi Note 8 e Redmi Note 7). Le prime versioni stabili dovrebbero essere disponibili entro la fine di aprile 2021.