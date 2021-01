Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che ha appena dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.2.6 beta, che arriva così a distanza di poche ore dall’ultima.

Le novità della versione 2.21.2.6 di WhatsApp Beta per Android

In tale nuova versione dell’applicazione sono state trovate ulteriori conferme all’avanzamento dei lavori per l’introduzione di una feature che permetterà agli utenti di cercare gli adesivi.

La procedura per cercare un adesivo potrebbe apparire piuttosto lunga e quindi il team di WhatsApp sta sviluppando una nuova scorciatoia: dopo aver digitato qualsiasi emoji o testo che rappresenta uno sticker, l’icona dell’adesivo cambierà colore, divenendo verde e, nel caso in cui l’utente dovesse toccarla, verranno mostrati gli adesivi collegati a quella emoji o parola.

Al momento questa funzione non è ancora disponibile, in quanto è in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Ricordiamo che nelle scorse ore il team di questo popolare servizio ha annunciato che le previste modifiche alle politiche di condivisione dei dati (fonte di tantissime critiche) non entreranno in vigore il prossimo mese, essendo state rinviate al 15 maggio 2021.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.2.6 di WhatsApp beta per i dispositivi basati su Android è attualmente in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito ad iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare tale release ha la possibilità di farlo installando manualmente l’APK della versione 2.21.2.6 di WhatsApp beta per Android, che può essere scaricato da APK Mirror (seguendo questo link).