Di tanto in tanto capita che gli utenti Google Pixel riscontrino dei bug più o meno gravi e ovviamente non sono esenti da tali problematiche nemmeno i device più recenti del colosso di Mountain View, come Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

In arrivo il fix per il touchscreen su Google Pixel 4a 5G

E a proposito di Google Pixel 4a 5G, pare che con l’aggiornamento di sicurezza di dicembre sia stato introdotto un bug relativo al funzionamento del touchscreen, problema che è stato segnalato da tanti utenti e che è stato riconosciuto dallo stesso team del colosso di Mountain View, che ha promesso il rilascio a breve di un fix.

Ebbene, nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale che la risoluzione a tale fastidioso bug sarà introdotta con l’aggiornamento di sicurezza di febbraio.

Ricordiamo che il bug in questione colpisce principalmente la parte inferiore dello schermo del telefono ed è più evidente quando si utilizza la navigazione a tre pulsanti invece delle gesture. Ecco una dimostrazione pratica del problema:

Le pellicole di protezione del display potrebbero amplificare il problema ma la loro rimozione non lo risolve e fino ai primi giorni di febbraio (quando è in programma il rilascio del prossimo update di sicurezza) gli utenti non potranno fare altro che avere pazienza o passare alla navigazione basata su gesture, nella quale la presenza di tale bug si avverte molto di meno.

Google Pixel 5 ha un difetto nella vibrazione

Per quanto riguarda Google Pixel 5, pare che in alcuni casi il motorino della vibrazione emetta un suono che, una volta percepito, potrebbe rivelarsi piuttosto fastidioso.

A seguire due video che ci permettono di ascoltare i suoni emessi dalla vibrazione su Google Pixel 5 e su Google Pixel 4 (device che invece non produce il rumore fastidioso):

Non è chiaro se si tratti di un difetto che riguarda tutti i modelli o soltanto alcuni e di certo non inficia l’utilizzo dello smartphone. Ma, ne siamo certi, per tanti utenti dopo averlo notato si rivelerà particolarmente fastidioso.