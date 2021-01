Primo aggiornamento per Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE segue a ruota

Il fine settimana porta aggiornamenti nel mondo Android, più precisamente in casa Samsung, dove ad aggiornarsi sono il nuovissimo modello di riferimento Samsung Galaxy S21 Ultra e il best buy assoluto Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S21 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Appena arrivato sul mercato in compagnia dei fratelli minori Samsung Galaxy S21 “liscio” e Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra è il fiore all’occhiello della gamma e sta già ricevendo il primo aggiornamento software della sua breve carriera.

Come potete notare dallo screenshot riportato qui sotto, si tratta di un update decisamente importante: il pacchetto OTA pesa poco più di 1GB, introduce la versione software G998BXXU1AUA4.

Oltre alle patch di sicurezza di gennaio 2021 (che il produttore aveva rilasciato nelle scorse settimane), troviamo ottimizzazioni che vanno a correggere gli errori di gioventù del device.

Il registro delle modifiche segnala:

Le prestazioni di Fotocamera sono state migliorate.

Miglioramento della connettività e della stabilità del Wi-Fi.

Migliorate le prestazioni di Riconoscimento con impronta.

Stabilità complessiva delle funzioni migliorata.

La sicurezza del dispositivo è stata migliorata.

Inoltre, l’aggiornamento include:

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Eliminazione di bug.

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G è uno smartphone estremamente ben riuscito e adesso sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che dovrebbe migliorarne la stabilità del touchscreen.

Come potete osservare dallo screenshot, si tratta di un update da circa 263MB e contiene le patch di sicurezza del mese di gennaio 2021. La versione firmware introdotta è la G81BXXU1BUA5 e il registro delle modifiche menziona proprio la migliorata stabilità del touchscreen.

Per chi non avesse tenuto il conto, è già la quarta volta che il produttore segnala un simile fix (sempre che non si tratti di un semplice refuso di precedenti changelog), d’altronde qualche utente – per fortuna non tanti – ha segnalato proprio problemi di questo tipo nei mesi scorsi.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy S20 FE

L’aggiornamento per il nuovissimo Samsung Galaxy S21 Ultra è già in roll out anche in Italia e sul nostro modello è già arrivato. Anche quello per Samsung Galaxy S20 FE ha comunque già raggiunto il suolo europeo.

Insomma, se avete per le mani uno di questi due modelli e non avete ancora avvistato la notifica di aggiornamento, non vi resta che pazientare ancora un po’ oppure eseguire un controllo manuale seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.