Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp Beta, che nelle scorse ore hanno rilasciato un nuovo aggiornamento della versione destinata ai dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica multi-piattaforma: stiamo parlando della v. 2.21.2.5.

Le novità di WhatsApp Beta versione 2.21.2.5 per Android

Il nuovo aggiornamento non sembra introdurre particolari novità, eccezion fatta per una che riguarda prevalentemente gli utenti tedeschi: lo scorso anno, infatti, il popolare servizio di messaggistica ha dovuto disabilitare in Germania la possibilità di esportare la cronologia delle chat a causa di alcune motivazioni legali.

Nella pagina delle FAQ dedicata a tale feature (la trovate seguendo questo link) si legge espressamente che “questa funzione non è supportata in Germania” ma con la versione 2.21.2.5 beta di WhatsApp per Android le cose pare cambino, in quanto il servizio sta abilitando parzialmente la possibilità di esportare le chat.

Si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti tedeschi che riferiscono di avere ora la funzionalità abilitata e chi ancora non ha ricevuto l’attivazione deve solo avere un po’ di pazienza, in quanto con i prossimi update dovrebbe essere messa a disposizione di tutti.

Ricordiamo che in questi giorni si sta parlando molto di WhatsApp a causa dei cambiamenti dei termini di trattamento dei dati, novità che ha generato un gran numero di proteste, tanto da spingere il team del servizio a rassicurare gli utenti europei.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento 2.21.2.5 di WhatsApp beta per Android è attualmente in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che, invece, non fossero riusciti ad iscriversi alla beta ma volessero ugualmente provare tale release hanno la possibilità di installare manualmente l’APK della versione 2.21.2.5 di WhatsApp beta per Android scaricandolo da APK Mirror (seguendo questo link).