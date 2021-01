Ed infine dopo tanti mesi di attesa l’intera famiglia di Samsung Galaxy S21 è stata finalmente svelata con tantissime novità a livello software e hardware, come ad esempio il sistema di fotocamere di Samsung Galaxy S21 Ultra che siamo sicuri tornare presto ad agguantare il primo posto in classifica come miglior smartphone Android anche dal punto di vista fotografico.

Tanti wallpaper pronti al download

Se non avete ancora deciso di acquistare i nuovi top di gamma – PS: sono già disponibili su Amazon con caricabatterie incluso -, ma volete dare un tocco di novità al vostro device Android con i wallpaper ufficiali realizzati da Samsung per i nuovi device, in calce alla news trovare il link per scaricare l’archivio e cambiare immediatamente aspetto al vostro device.

Per Samsung Galaxy S21 l’azienda ha realizzato 12 wallpaper, 6 wallpaper in movimento e 4 wallpaper per Samsung DeX. Lo stile scelto per questa famiglia di smartphone riprende un po’ quello già visto l’anno scorso con Samsung Galaxy S20, ma questa volta il team ha dato un tocco di “movimento” in più decidendo di utilizzare un effetto “sabbia”.

Qui di seguito trovate l’anteprima completa di tutti i wallpaper disponibili al link in calce alla news. Vi sconsigliamo di scaricare i wallpaper in anteprima in quanto non sono a risoluzione massima e la qualità è stata ridotta per ovvi motivi.

Previous Next Fullscreen

Clicca per scaricare i wallpaper