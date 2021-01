Ieri è stato il grande giorno di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra e subito i tre nuovi flagship del brand sudocoreano hanno fatto il loro ingresso nel listino di TIM: oltre che con pagamento in un’unica soluzione a prezzo pieno (eccoli sul sito ufficiale), l’operatore permette anche di acquistarli a rate, con prezzi a partire da 15 euro al mese.

I tre modelli della serie Samsung Galaxy S21 sono ovviamente di fascia premium e pertanto nessuno dei tre è esattamente economico. Per questo motivo, al di là delle promozioni di lancio di Samsung con bundle e sconti sugli accessori, di quella di Amazon col caricabatterie in regalo e di Samsung Value, qualche utente interessato all’acquisto potrebbe prediligere un pagamento rateizzato ed è qui che entra in gioco TIM.

I Samsung Galaxy S21 a rate con TIM

La serie Samsung Galaxy S21 è ufficialmente acquistabile con TIM già da oggi, 15 gennaio 2021, anche se questo ovviamente non vuol dire che saranno già presenti nelle vetrine dei punti vendita.

Per quanto riguarda l’acquisto a rate, con finanziamento Santander i tre smartphone sono disponibili da oggi per tutti i clienti TIM ricaricabili, con la rateizzazione standard TIM (carta di credito o conto corrente) arriveranno il 19 gennaio.

Ecco il dettaglio dei modelli acquistabili e delle rispettive condizioni economiche previste da TIM:

Samsung Galaxy S21 5G 128GB al prezzo di 20 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito (con rata finale di 200 euro), mentre su conto corrente bancario a 15 euro al mese per 30 mesi, con 149 euro di anticipo e rata finale di 200 euro.

al prezzo di per 30 mesi, senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito (con rata finale di 200 euro), mentre su conto corrente bancario a 15 euro al mese per 30 mesi, con 149 euro di anticipo e rata finale di 200 euro. Samsung Galaxy S21 5G 256GB al prezzo di 20 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 230 euro, mentre su conto corrente bancario a 17 euro al mese per 30 mesi con 139 euro di anticipo e rata finale di 230 euro.

al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 230 euro, mentre su conto corrente bancario a 17 euro al mese per 30 mesi con 139 euro di anticipo e rata finale di 230 euro. Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB al prezzo di 25 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 255 euro, mentre su conto corrente bancario a 19 euro al mese per 30 mesi con 179 euro di anticipo e rata finale di 255 euro.

al prezzo di al mese per 30 mesi senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 255 euro, mentre su conto corrente bancario a 19 euro al mese per 30 mesi con 179 euro di anticipo e rata finale di 255 euro. Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB al prezzo di 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 280 euro, mentre su conto corrente bancario a 20 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo e rata finale di 280 euro.

al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 280 euro, mentre su conto corrente bancario a 20 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo e rata finale di 280 euro. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB al prezzo di 32 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo. Con finanziamento Santander su carta di credito a 30 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo e rata finale di 320 euro, mentre su conto corrente bancario a 25 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo e rata finale di 320 euro.

al prezzo di al mese per 30 mesi, senza anticipo. Con finanziamento Santander su carta di credito a 30 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo e rata finale di 320 euro, mentre su conto corrente bancario a 25 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo e rata finale di 320 euro. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB al prezzo di 30 euro al mese per 30 mesi con 99 euro di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito con rata finale di 330 euro, mentre su conto corrente bancario a 25 euro al mese per 30 mesi con 249 euro di anticipo e rata finale di 330 euro.

A proposito degli acquisti a rate mediante finanziamento Santander Consumer Bank SCB va ricordato che il cliente sarà tenuto al versamento della rata finale soltanto in caso di recesso anticipato, quest’ultima verrà infatti coperta da TIM in caso di permanenza per i 30 mesi previsti dal contratto.

Le stesse rateizzazioni prevedono inoltre l’attivazione dell’offerta TIM Promo Smartphone, che dura solo un mese (al termine si disattiva automaticamente), costa 9,99 euro e offre 20GB di traffico dati, di cui 5GB fruibili in roaming UE.

I Samsung Galaxy S21 a rate con TIM Next

I tre Samsung Galaxy S21, come detto, saranno acquistabili a rate con TIM anche senza finanziamento a partire dal 19 gennaio 2021. Ciò avverrà col servizio TIM Next, che permette di sostituire il proprio smartphone dal sesto al trentesimo mese dall’attivazione della rateizzazione e prevede la sottoscrizione obbligatoria di una garanzia aggiuntiva da 6,90 euro al mese.

Ecco il listino dei modelli acquistabili e delle rispettive condizioni economiche:

Samsung Galaxy S21 5G 128GB al prezzo di 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo;

al prezzo di al mese per 30 mesi senza anticipo; Samsung Galaxy S21 5G 256GB al prezzo di 20 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo;

al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo; Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB al prezzo di 25 euro al mese per 30 mesi senza anticipo;

al prezzo di al mese per 30 mesi senza anticipo; Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB al prezzo di 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo;

al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo; Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB al prezzo di 30 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo;

al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo; Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB al prezzo di 35 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo.

Samsung Galaxy Buds Pro con TIM

Oltre ai tre flagship, ieri sono state annunciate anche le nuove cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e anche queste entrano subito nel listino di TIM.

Con un prezzo di listino di 229 euro, le cuffie vengono proposte da TIM a rate, precisamente con finanziamento Santander a 6 euro al mese per 30 mesi (senza anticipo), con pagamento tramite carta di credito.

L’attivazione di qualsiasi rateizzazione con TIM prevede un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro, a prescindere dal prodotto acquistato.