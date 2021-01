Il team di Sensor Tower ha pubblicato un nuovo Data Digest, ossia un report relativo al quarto trimestre del 2020 ed all’intero scorso anno, descrivendo così lo stato del settore delle applicazioni mobile.

Ovviamente tra gli argomenti trattati nel rapporto c’è l’impatto della pandemia di Coronavirus, che è stato avvertito nell’economia delle app mobile nel corso 2020, portando a numeri da record sia a livello di store che di categoria.

In totale, i download hanno raggiunto i 143 miliardi di applicazioni su App Store e Google Play Store a livello globale, con un aumento del 23,8% rispetto al 2019.

Il nuovo report di Sensor Tower si è soffermato anche sulle applicazioni, sui giochi e sugli editori che hanno guidato questa crescita del settore mobile, mettendo in risalto come vi siano state delle specifiche categorie che hanno beneficiato enormemente delle misure restrittive prese dai vari Paesi per contenere la pandemia: è questo il caso della categoria Business, la cui ascesa è stata guidata da Zoom, divenuta fondamentale in seguito alla chiusura di uffici e scuole in tutto il mondo.

Ma delle limitazioni agli spostamenti hanno beneficiato anche i giochi (che sono stati capaci di raggiungere importanti record in termini sia di download che di fatturato) e pure le app di viaggi, nonostante l’anno molto difficile, hanno fatto registrare un lento recupero.

Le app più scaricate del quarto trimestre 2020

La classifica delle app più scaricate nell’ultimo trimestre del 2020 è stata TikTok (che è riuscita a conquistare tale titolo in tre trimestri su quattro), seguita dalle tre principali applicazioni di Facebook (nell’ordine WhatsApp, Facebook e Instagram) e quindi da Zoom, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Google Meet e Snack Video.

La classifica delle app più scaricate nell’ultimo trimestre del 2020 prosegue con Amazon, Netflix, Spotify, Pinterest, CapCut, YouTube, Microsoft Teams, Disney+, WhatsApp Business e Likee.

Appuntamento alla prossima classifica delle applicazioni più scaricate.