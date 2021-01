L’APK dell’ultimo aggiornamento dell’app Google Stadia per Android include un teaser che si riferisce a un misterioso “Project Hailstorm”, un nuovo modo di giocare dal divano con amici o familiari, un completo rinnovamento della scheda Esplora e altro ancora.

Ecco le novità nascoste in Google Stadia 2.52

Con la versione 2.52 l’app Google Stadia ha ottenuto vari frammenti di codice e riferimenti testuali, i quali suggeriscono che il multiplayer locale di Stadia potrebbe presto essere rinnovato.

Il testo contiene la parola “divano”, il che suggerisce che potrebbero essere in arrivo novità per il multiplayer locale, come la possibilità di ottenere obiettivi o salvare progressi per tutti i partecipanti. Un altro dettaglio interessante riguarda il testo che cita un televisore, possibile indizio di progresso per l’app Stadia per Android TV.

L’APK di Google Stadia 2.52 mostra inoltre segni di un completo restyling della scheda Esplora che dagli indizi presenti potrebbe includere un mix di post del blog della community di Stadia, clip e screenshot popolari, persone che potreste voler aggiungere come amici o con cui iniziare un party.

Tuttavia, l’aggiunta più interessante scoperta dai colleghi di 9To5Google in questo aggiornamento riguarda dei testi che si riferiscono a un misterioso “Project Hailstorm”, che potrebbe rappresentare uno sviluppo importante per Google Stadia, ma al momento non ci sono indizi che ci aiutano a indovinare di cosa si tratti.

Come aggiornare Google Stadia per Android

La versione 2.52 di Google Stadia per Android è già disponibile nel Play Store ed è reperibile tramite il badge sottostante.