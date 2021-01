Con l’annuncio di Xiaomi Mi 11 l’azienda non ha certamente interrotto lo sviluppo della MIUI, ed in queste ore arrivano nuove informazioni circa le novità su cui Xiaomi starebbe lavorando per quanto riguarda l’applicazione Fotocamera sulla MIUI 12.5.

Tante novità in arrivo per foto e video

Da alcune informazioni rilasciate in rete, infatti, scopriamo che il team di sviluppo ha in piano un sacco di nuove feature pensate per migliorare la qualità dell’applicazione e migliorare così gli scatti realizzati dagli utenti. L’app Fotocamera dovrebbe introdurre novità per le griglie, ovvero gli indicatori a schermo pensati per rendere più semplice la corretta inquadratura del soggetto che si vuole riprendere in foto.

La MIUI 12.5 dovrebbe offrire due nuove tipologie di griglie che si aggiungeranno a quelle già presenti: la griglia a spirale e quella per la regola dei terzi. Con quest’ultima è possibile utilizzare la regola dei terzi tanto cara ai fotografi per posizionare correttamente gli elementi che andranno a costituire la foto.

Passando invece ai video, le novità dell’applicazione Fotocamera con la MIUI 12.5 riguardano alcuni aspetti molto interessanti, come:

aggiunta dei parametri ISO da modificare durante l’utilizzo della modalità Time Lapse;

la funzione video breve permetterà di registrare video da 30, 60 e 90 secondi;

disattivazione automatica dello schermo dopo 3 minuti di inattività del telefono durante la ripresa di un video.

Infine, dovrebbero trovare posto anche tre nuovi filtri “Cool“, “AgedFilms” e “Moments” da utilizzare nelle riprese di VLOG.