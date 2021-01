Tra le tante app che ogni giorno vengono aggiunte nel Play Store di Google, oggi vi proponiamo una selezione che comprende cinque strumenti per Android che meritano di essere considerati.

OpenBoard

OpenBoard è un’applicazione che mette a disposizione una tastiera basata su AOSP e priva di dipendenze Google. Lo strumento rispetta la privacy dell’utente e non è influenzato da algoritmi. Le funzionalità offerte dalla tastiera sono quelle basilari, come la correzione del testo, i temi e le emoji.

OpenBoard è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è rintracciabile nel Play Store tramite il badge sottostante.

Just (Video) Player

Just Player è un lettore video Android basato sulla libreria ExoPlayer che ne utilizza l’estensione ffmpeg con tutti i suoi formati audio abilitati, inclusi quelli speciali come AC3, EAC3, DTS, DTS HD, TrueHD, ecc.

L’app sincronizza correttamente l’audio con la traccia video quando si utilizzano cuffie o altoparlanti Bluetooth, mentre la riproduzione video HDR e HDR10+ è supportata su hardware compatibile.

Le feature includono la selezione della traccia audio e dei sottotitoli, il controllo della velocità di riproduzione, navigazione, controllo volume e luminosità tramite swipe, PiP (Picture in Picture) su Android 8 o versioni successive, ridimensionamento e ritaglio.

Just Player è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità ed è reperibile nel Play Store attraverso il badge seguente.

Glacier Password Manager

Glacier è un’app per la gestione sicura di password, credenziali, note personali e molto altro accessibile attraverso un’unica password principale, oppure attraverso l’autenticazione biometrica.

Tutti i dati sono criptati con un algoritmo sicuro e grazie alla sincronizzazione dei dati sul cloud attraverso i server Google è possibile utilizzare lo strumento su ogni dispositivo Android.

Glacier è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità, ma attualmente è ancora in versione anteprima, quindi potrebbe essere instabile. A seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store.

Mind Leak

Mind Leak è un’app che ha il proposito di aiutare l’utente a combattere l’abuso digitale indotto dagli algoritmi che creano dipendenza.

Quando l’utente utilizza per troppo una determinata applicazione, lo strumento lo avvisa mostrandogli lui stesso che fissa lo smartphone, tuttavia è possibile mostrare anche una qualsiasi altra immagine. Naturalmente è possibile decidere per quali app essere avvisati e dopo quanto tempo di utilizzo.

Mind Leak è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per eventuali donazioni ed è reperibile nel Play Store attraverso il badge sottostante.

Wear Logger

Wear Logger è uno strumento che traccia le coordinate GPS, i passi, la frequenza cardiaca e i punti cardio dello smartwatch, con la possibilità di sincronizzare i dati di allenamento con altri servizi.

Wear Logger è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità, ma attualmente è ancora in versione anteprima, quindi potrebbe essere instabile. A seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store.