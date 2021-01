In un panorama mobile in cui gli smartphone si assomigliano sempre più spesso tra di loro i produttori devono costantemente darsi da fare per provare a distinguersi ed è proprio questa la finalità che sembra aver perseguito OnePlus con un recente brevetto, sebbene il risultato finale difficilmente vi farà gridare al miracolo.

Un nuovo brevetto di OnePlus proveniente dall’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) – l’agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell’Unione europea – mostra uno smartphone con una quadrupla fotocamera posteriore e un design piuttosto particolare e vistoso.

Se infatti il set-up fotografico ricorda in tutto e per tutto quello di OnePlus 8T, il modulo nel quale i vari sensori sono inseriti si estende quasi a tutta larghezza. Come potete vedere dall’immagine riportata qui sopra, proveniente da tigermobiles.com, il pannello in vetro al di sotto del quale si trovano fotocamere, flash e sensori si estende quasi da un bordo all’altro, anche se questi ultimi ne occupano solo il lato sinistro. Insomma, si tratterebbe di una scelta meramente di design, non dettata da esigenze pratiche.

Un ingombro così esteso, che a occhio ricorda quello del low cost POCO M3 (eccone la nostra recensione), difficilmente incontrerebbe il favore degli utenti che detestano le fotocamere sporgenti.

Naturalmente questo è soltanto un brevetto e non offre alcuna garanzia che OnePlus abbia effettivamente intenzione di utilizzare un design di questo tipo su un proprio smartphone futuro.

Qualora ciò avvenisse, vi piacerebbe un OnePlus con una quad-camera fatta così? Fatecelo sapere nei commenti.

